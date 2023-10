Reggio Emilia, i risultati dell’operazione “Safety First” dei Carabinieri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

I Carabinieri del Comando CC per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia – unitamente ad ispettori del lavoro dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia, hanno eseguito, in Reggio Emilia, controlli nell’ambito di operazione “Safety First” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed inerente la vigilanza di “cantieri relativi ad appalti pubblici avviati per efficientamento e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali realizzate sulla rete stradale e ferroviaria”.

Nel corso dei controlli sono state visitate 2 attività, di cui 1 è risultata irregolare per violazioni alla normativa di sicurezza, nello specifico per la mancanza di protezioni per la caduta nel vuoto per la quale è stato necessario adottare i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. Alla ditta irregolare, che ha sanato in breve tempo le irregolarità realizzando opere provvisionali adeguate, sono state comminate sanzioni e ammende per euro 5500. Ancora in corso la verificate delle posizioni dei 4 lavoratori, tutti extra comunitari, impiegati sul posto.