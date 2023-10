Per la ricorrenza dei defunti assistenti civici al cimitero di Campogalliano

Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza del 2 novembre, giornata di Commemorazione di tutti i Defunti, gli assistenti civici campogallianesi si attiveranno per fornire, nei giorni di maggiore afflusso, un servizio di accoglienza presso la struttura di via Rubiera. In particolare il servizio verrà svolto domenica 29 e martedì 31 ottobre, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Gli operatori volontari avranno funzione prevalente di controllo e di prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti scorretti, a tutela degli utenti in visita ai propri cari, ma non mancheranno di aiutare persone fragili e anziani con particolari necessità.

L’Amministrazione comunale ricorda che dall’ultima domenica di ottobre entra in vigore l’orario invernale in tutti i tre cimiteri del territorio Campogalliano, Saliceto Buzzalino e Panzano, dalle 8 alle 18 con apertura continuata che resterà in vigore per tutto l’inverno.

La Polizia locale durante l’intero periodo delle giornate dedicate al ricordo dei defunti intensificherà i passaggi delle proprie pattuglie nelle tre aree limitrofe ai cimiteri comunali.

Vale comunque sempre la raccomandazione di non lasciare nelle auto borse od oggetti di valore, legare le biciclette con buoni dispositivi di sicurezza e in generale non lasciare oggetti incustoditi poiché è noto come proprio in queste situazioni si possono moltiplicare furti e atti criminosi.