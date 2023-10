Nuovi sollevatori per persone con disabilità in sette piscine di Bologna

Nuovi sollevatori d’avanguardia per persone con specifiche necessità saranno a disposizione in tutte le piscine comunali bolognesi gestite da Acqua Seven.

L’amministrazione comunale, attenta alla promozione dello sport in acqua anche per chi ha difficoltà motorie, ha acquistato 5 nuovi ausili che vanno ad aggiungersi ai 2 già presenti nelle piscine Carmen Longo (Stadio Olimpionica 50 metri) di via dello Sport 4 e I.S.A.R.C. di via Varthema 19. Il valore dell’acquisto ammonta ad una cifra di quasi 40.000 euro, grazie ad un bando regionale, per consentire l’ingresso e l’uscita dalla vasca in piena sicurezza alle persone con disabilità e a quelle con temporanei impedimenti di movimento.

A Bologna sono circa 20.000 le persone con limitazioni gravi e non gravi, circa il 5,1% della popolazione, che così potranno partecipare alle attività in acqua in tranquillità.

Le nuove dotazioni delle piscine serviranno a facilitare l’accesso in acqua assicurando ottimi livelli di sicurezza agevolando lo svolgimento dell’attività fisica, importante strumento per il raggiungimento del benessere per tutte e tutti, che si sviluppa anche attraverso preziosi momenti di socialità e confronto, per un sostegno sia fisico che psichico.

Questa mattina, alla presenza dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi e del presidente di Acqua Seven Fabio Casadio, è stato presentato il nuove sollevatore nella piscina Carmen Longo (Stadio 25 metri) in via dello Sport 6.

In totale sono quindi 7 gli impianti in cui si potrà usufruire di questi nuovi sollevatori: