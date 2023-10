Guglielmo Marconi raccontato agli adolescenti con un podcast

Far conoscere anche ai più giovani l’affascinante figura di Guglielmo Marconi, scienziato illustre e padre delle comunicazioni wireless, che con le sue invenzioni e capacità imprenditoriali ha cambiato il corso della storia e il nostro modo di vivere, è l’obiettivo del podcast “La Ragazza delle Onde” di Radioimmaginaria, prodotto per RaiPlaySound.

Il podcast è composto da tre serie di 10 episodi e la prima serie è in uscita lunedì 30 ottobre 2023, sulla piattaforma di RaiPlaySound. Ogni settimana sarà pubblicato un episodio.

L’iniziativa si inserisce in un ampio programma di eventi promosso dal Tavolo di Lavoro dedicato alle celebrazioni del prossimo anno, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Il premio Nobel, infatti, era nato a Bologna il 25 aprile 1874.

Il Tavolo è composto da Comune di Bologna, Città metropolitana, Comune di Sasso Marconi, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Guglielmo Marconi e Università di Bologna. Insieme alle principali istituzioni museali impegnate nella divulgazione del lascito marconiano, il Tavolo di Lavoro dà voce al territorio per la composizione delle diverse iniziative.

“La Ragazza delle Onde” è scritto da Michele Ferrari, Lorenzo Liberatore, Marco Regazzi, Noemi Sassatelli, Lorenzo Spallino con la supervisione di Manlio Castagna e la consulenza scientifica di Gabriele Falciasecca.

“Il podcast ha un valore significativo di grande originalità: uno dei progetti che abbiamo voluto sostenere come Città metropolitana per dare voce alle ragazze e ai ragazzi intorno alla figura di Guglielmo Marconi e soprattutto sullo spirito di ricerca e avventura che ha incarnato e che è importante oggi rilanciare. – commenta Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana – Il podcast realizzato da giovani adolescenti di Radioimmaginaria ben si inserisce come progetto della serie di iniziative che il Tavolo locale Marconiano sta progettando per le celebrazioni marconiane 2024 e che ruoteranno attorno al 150esimo anniversario dalla sua nascita. Le scoperte di Guglielmo Marconi costituiscono una preziosa eredità scientifica e culturale che vogliamo rafforzare sempre di più nel nostro territorio. In un momento internazionale dove coltivare e sostenere il talento dei giovani è più che mai necessario “La ragazza delle Onde” ci consegna temi fondamentali anche a sostegno di quanto la cultura sia sempre il terreno da cui partire per nutrire il futuro”.

La storia

Una ragazzina di nome India, non vedente dopo aver subito un trauma, il giorno del suo 14esimo compleanno, riceve in regalo dal suo migliore amico un paio di cuffiette “Spacebuds” che contengono una specie di intelligenza artificiale in grado di soddisfare qualunque sensazione o bisogno emotivo di chi le indossa. Tutti i ragazzi le vogliono e anche India ne resta stupefatta.

Insieme a questa innovazione, nel cervello dei giovanissimi si insinua, però, una frequenza siderale negativa detta “onda m” con la quale la società Echoes, produttrice delle Spacebuds, vuole condizionare gli adolescenti per renderli strumentali al proprio volere. In una specie di metaverso, Guglielmo Marconi ritorna nel suo laboratorio di quando era ragazzo, chiamato “La stanza dei Bachi”, per aiutare India a vincere il terribile raggio della morte e salvare l’umanità. Riusciranno India e i suoi amici a resistere alla forza del male e sconfiggere l’onda M?

Cast

Guglielmo Marconi: Mino Caprio – India: Greta Esposito – Harper: Mario Giarola – Foxtrot: Lorenzo Briganti – Prof. Roger Lima: Luca Biagini – Victor Echo: Riccardo Lombardo – EzioHertz: Michele Ferrari – Santiago: Luca Capuano – Melissa: Carlotta Lo Greco – Charlie: Barbara Lo Gaglio – Nancy: Nadia Noto – Narratore: Antonella Alessandro