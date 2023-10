Cambia il volto del centro storico di Casalgrande: iniziati i lavori di riqualificazione

E’ iniziato in questi giorni un intervento ambizioso e molto importante per Casalgrande: è infatti arrivato il ‘via’ ai lavori di riqualificazione del centro, al termine della fase progettuale conclusa nei mesi scorsi.

L’operazione è già stata presentata ai commercianti del territorio e ai cittadini presso la Sala Espositiva, oltre ad essere stata illustrata nell’apposita Commissione Territorio Ambiente del Comune.

“Come in tutti gli interventi di questa amministrazione sul territorio – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – i principi guida sono stati: la centralità della persona e l’attenzione all’ambiente. In base a queste idee – guida, sono stati definiti gli obiettivi primari del progetto. Stiamo parlando innanzitutto della massima attenzione alla vivibilità del luogo: daremo vita a spazi accoglienti per far passeggiare e sostare le persone, con una forte attenzione all’accessibilità (eliminazione delle barriere architettoniche) per le persone con disabilità. Per quanto riguarda la sensibilità ambientale, nel progetto sono state inserite delle aree verdi e un numero importante di piante messe a dimora”.

“Sono molto soddisfatto – afferma il sindaco Giuseppe Daviddi – del lavoro svolto dai tecnici comunali e dallo studio tecnico dell’architetto Marzia Zamboni, che ha seguito nei minimi dettagli questo intervento.

Con l’avvio dei lavori, mettiamo in rilievo una caratteristica di questa amministrazione: i progetti non restano solo sulla carta. Questo è il metodo che ci contraddistingue: si pensa, si progetta e si realizza. Lo abbiamo dimostrato con la Casa di Riposo, con lo spazio di aggregazione giovanile e in tante altre opere: siamo concreti”.

Il progetto verrà realizzato in diversi lotti: il primo prevede l’intervento su via Aldo Moro; il secondo riguarderà piazza Costituzione e l’ampliamento del centro fino all’incrocio di via Prampolini; il terzo sarà la riqualificazione di piazza Ruffilli e della zona parcheggi adiacente.

Lunedì 23 è iniziata la prima parte dei lavori: previsto il rifacimento della pavimentazione e la messa a dimora di piante sul tratto di via Aldo Moro di fronte alla Municipio.

“Sono fiero e orgoglioso – afferma il sindaco Giuseppe Daviddi – di vedere la partenza di questo cantiere. I lavori creeranno qualche disagio ai commercianti che insistono nella zona: si è cercato di condividere con loro il più possibile il cronoprogramma, per limitare al massimo questo disagio. Colgo l’occasione per ringraziare gli esercenti per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel condividere questa opera di riqualificazione: a giovarne saranno anche le loro attività”.

“E’ la prima volta – conclude Daviddi – che l’amministrazione riesce a portare avanti un progetto così importante in condivisione e armonia con il privato che dovrà intervenire sulla medesima area, Borgo Manzini, per far sì che i due interventi siano complementari e non in conflitto. Ciò è possibile grazie ad una apposita variante approvata in consiglio, che ha permesso di mettere insieme la riqualificazione stradale e quella degli edifici privati”.