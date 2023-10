Autostrade per l’Italia, al via la selezione Talent Acceleration Program

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Autostrade per l’Italia, nell’ambito del programma di ricerca e formazione di giovani laureati, ha lanciato questa mattina la selezione per il Talent Acceleration Program, un nuovo progetto che prevede l’assunzione di 20 laureati under 30, in ambito economico e ingegneristico, attraverso un percorso che alternerà esperienze lavorative, job rotation infragruppo, training on the job, mentorship ed attività di alta formazione universitaria.

Il Talent Acceleration Program mira a formare persone e professionisti in grado di operare nell’ambito dell’intera filiera del Controllo e della Pianificazioni aziendale, attraverso la specializzazione nell’ambito del “Project Controlling”, “Controlling” e “Planning”. Il progetto è in partnership con Adecco, che si occuperà della selezione dei partecipanti, e SDA Bocconi School of Management e Federico II, come partner scientifici dell’iniziativa, che accompagneranno i giovani laureati con corsi dedicati.

Le candidature potranno essere presentate fino al 12 novembre accedendo alla pagina https://www.adecco.it/aziende-che-assumono/autostrade-per-l-italia. Al termine di questo periodo Adecco selezionerà i 60 partecipanti alle giornate di assessment in presenza, che si terranno il 1 dicembre a Roma e il 4 e 5 dicembre a Milano, in occasione delle quali verranno scelti i 20 laureati che saranno assunti, in una delle società del Gruppo ASPI, con un contratto di apprendistato. Nel corso di questo periodo, della durata di 18 mesi, i partecipanti seguiranno un percorso in cui ad una job rotation tra le diverse sedi del Gruppo verranno affiancati dei momenti di alta formazione con i partner accademici.

La finalità di questo programma è quella di consegnare ai ragazzi un’esperienza unica nel suo genere tra lavoro e apprendimento, che permetterà di acquisire le competenze per svolgere differenti ruoli professionali, grazie al valore aggiunto offerto da due eccellenze come la SDA Bocconi e la Federico II.

Il Talent Acceleration Program rientra nel più ampio programma Autostrade del Sapere che porta valore in vari ambiti come ricerca e sviluppo, academy interne ed esterne, attrazione dei talenti e posizionamento del marchio. Il progetto consiste nella costruzione di una rete di relazioni e partnership con le principali Università e centri di ricerca del Paese.

