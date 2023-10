Venne beccato rubare in un’abitazione, 33enne finisce in carcere a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di lunedì 23 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 19 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, a carico di un 33enne extracomunitario.

L’uomo, infatti, è stato condannato con sentenza irrevocabile ad una pena di due anni e 8 mesi di reclusione, dopo essere stato ritenuto responsabile di un furto in abitazione in concorso commesso a Reggio Emilia a giugno del 2021.

Dopo l’emissione del provvedimento, gli operatori sono riusciti ad individuare l’uomo in via Eritrea, all’altezza dell’Ufficio Postale, dove era solito passare le giornate in quanto senza fissa dimora. Al termine di tutti gli accertamenti di rito, il 33enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove si trova attualmente per l’espiazione della pena.