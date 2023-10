Un cucciolo di pastore tedesco entra in servizio alla Polizia locale di Mirandola

L’Amministrazione Comunale è lieta di dare il benvenuto al 25° operatore di Polizia Locale, entrato ufficialmente in servizio in data odierna Giovedì 26 Ottobre 2023. Si tratta di un esemplare, di sessanta giorni (nato lo scorso 25 Agosto), di pastore belga di Malinois già affidato ai due agenti conduttori Valerio Zoni e Danilo Cardella.

Al cucciolo, figlio di due campioni già dispiegati in unità cinofile che proseguirà nel percorso dedicato di addestramento, saranno affidati compiti di difesa e sarà di supporto costante alle pattuglie impegnate in ricognizione ed in tutte le missioni anti droga e anti spaccio di sostanze stupefacenti. Al pastore belga infine sarà impartito uno speciale imprinting per la ricerca persone scomparse.

“Diamo un caloroso benvenuto al nostro nuovo agente – commenta con grande soddisfazione l’Assessore Roberto Lodi – Siamo al cospetto dell’ennesimo upgrade, voluto per il nostro corpo di Polizia Locale, che sta permettendo a Mirandola di divenire un modello ed un riferimento su scala nazionale come dichiarato non più tardi di ieri (Mercoledì 25 Ottobre) dal Comandante della Polizia Locale di Forte dei Marmi dott. Andrea d’Uva nel convegno sulla videosorveglianza. Dopo aver beneficiato dell’appoggio di unità cinofile esterne al territorio comunale, alle quali vorrei rinnovare il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’Amministrazione Comunale, da oggi Mirandola potrà veder completato il proprio organico con un supporto moderno, performante capace di ricoprire svariate e strategiche mansioni, al termine del proprio addestramento”.