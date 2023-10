Parcheggiatori abusivi alla Fiera di Bologna: 59enne italiano nuovamente denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato un 59enne italiano, residente in Provincia di Palermo, disoccupato e con precedenti di polizia, per truffa. Si tratta della stessa persona già denunciata dai Carabinieri la mattina dell’11 ottobre 2023, quando furono informati che all’esterno della Fiera di Bologna c’era un parcheggiatore sospetto.

Identificato dai Carabinieri nel 59enne italiano, l’uomo era stato perquisito e trovato in possesso di una ventina di tagliandi con la scritta “Parcheggio/Posteggio”, una tessera personale di riconoscimento contraffatta e 20 euro in contanti. Il materiale era stato sequestrato dai militari.

Anche questa volta, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno sorpreso l’uomo alle ore 10:00 del 23 ottobre 2023, all’esterno della Fiera di Bologna a compiere la stessa mansione abusiva, come da lui confermato per motivi di sopravvivenza, trovandosi a Bologna senza lavoro. I Carabinieri hanno provveduto al sequestro di una tessera personale di riconoscimento con la scritta “parcheggiatore” e ad una trentina di euro in contanti che l’uomo aveva in tasca.