“Bologna Missione Clima. Chiamata all’azione”, domani incontro pubblico a Dumbo

Domani, venerdì 27 ottobre alle 10, negli spazi di Bologna Attiva a DumBO, via Casarini 19, è in programma “Bologna Missione Clima. Chiamata all’azione”, un incontro pubblico per presentare ai soggetti privati della città il percorso per aderire a Bologna Missione Clima.

Un anno fa la Commissione Europea ha scelto Bologna come una tra le 100 città che lavoreranno per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, cioè 20 anni prima delle altre città europee.

“Bologna Missione Clima – Chiamata all’azione” sarà quindi l’occasione per fare il punto sullo sviluppo del contratto climatico (Climate City Contract), che sarà presentato alla Commissione europea a marzo 2024. In questo senso ci sarà una tavola rotonda con i partner più recenti: Asp, Ducati, Emilbanca.

“Con questa giornata – spiega Anna Lisa Boni, assessora alla Transizione transizione ecologica, patto per il clima e candidatura “Città carbon neutral”,- parte una nuova fase, una chiamata all’azione verso il resto della città, in particolare attraverso un avviso pubblico di raccolta di azioni da parte di realtà organizzate del terzo settore, del mondo delle imprese, start up, associazioni di volontariato, affinché anche loro diventino partner del Contratto climatico”.

Un panel a conclusione della mattinata, sarà dedicato infatti a imprese, enti, associazioni, terzo settore, gruppi informale organizzati che possono contribuire concretamente all’obiettivo della Missione a Bologna: hanno l’opportunità di inviare la propria richiesta di adesione tramite un modulo che sarà disponibile online su una nuova piattaforma digitale dedicata alla Missione.

“L’evento di venerdì sarà quindi l’occasione per lanciare questo avviso pubblico e rafforzare la comunità bolognese che progressivamente si sta costituendo attorno a Bologna Missione Clima”, conclude Anna Lisa Boni.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana nel percorso di costruzione del Climate City Contract quale strumento fondamentale di co-progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi necessari per formalizzare un impegno collettivo della città al raggiungimento degli obiettivi della Missione.

