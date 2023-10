Oggi Zucchero “Sugar” Fornaciari riceve la Cittadinanza Onoraria di Reggio Emilia

Oggi, mercoledì 25 ottobre, ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI riceve la Cittadinanza Onoraria di Reggio Emilia dal Sindaco Luca Vecchi e dal Presidente del Consiglio Comunale Matteo Iori. La cerimonia si tiene alle ore 18.00 presso la Sala Tricolore (Piazza Prampolini, 1 – Reggio Emilia).

Questa la motivazione, su proposta del sindaco Luca Vecchi, con cui il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità di conferire la Cittadinanza onoraria di Reggio Emilia all’artista Adelmo “Zucchero” Fornaciari: «per l’alto contributo offerto alla musica italiana, per il profondo legame con il territorio reggiano che risuona in molti testi delle sue canzoni, toccando le vette di un indiscusso successo nazionale e internazionale».

L’ingresso alla Sala Tricolore è aperto alla cittadinanza con obbligo di prenotazione su Eventbrite fino ad esaurimento posti: https://bit.ly/3FOlQRD. Inoltre, sarà allestito un maxischermo in Piazza Prampolini presso l’ingresso del palazzo comunale.

Oggi ultimo giorno di programmazione in oltre 300 sale cinematografiche per il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano (elenco sale al link zucchero.alcinema.it).

Il film documentario racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.