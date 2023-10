“Liberi di crescere”; giovedì a San Felice: conferenza sull’oncoematologia pediatrica

Si parlerà di oncoematologia pediatrica giovedì 26 ottobre a San Felice sul Panaro, presso il Palaround di via Bassoli, dove si svolgerà, alle 20.30, la conferenza: “Seconda stella a destra…e poi dritto fino al mattino. Liberi di crescere”. L’iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori, ed è organizzata dall’assessorato alla Sanità del Comune di San Felice in collaborazione con Ausl Modena, Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica (Aseop), Pro Loco, Le Botteghe di San Felice, Coro 1130, associazione “Colla, fili e fantasia”, farmacia comunale e con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare. Alla serata, moderata dall’assessore alla Sanità del Comune di San Felice Elisabetta Malagoli, saranno presenti: Giovanni Palazzi, dirigente medico Oncoematologia pediatrica al Policlinico di Modena, Camilla Migliozzi, psicologa e psicoterapeuta del Servizio di Psicologia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Sandra Marchetti, pediatra di San Felice, Elena Busani, infermiera presso il reparto di Oncoematologia pediatrica al Policlinico di Modena, Chiara Mori, insegnante Servizi educativi infanzia, Silvia Marchesini, insegnante scuola primaria di San Felice e Erio Bagni, presidente di Aseop. Nel corso dell’iniziativa saranno donati al reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico i fondi raccolti con l’evento indoor cycling che si è svolto presso il Palaround di San Felice lo scorso 9 settembre, organizzato dalle palestre Skip Intro, Experience, La Patria 1879, in collaborazione con il Comune di San Felice.