Concordia e Modena: si finge interessato all’acquisto di cellulari per derubare i venditori

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne, dimorante nella provincia di Reggio Emilia, per il reato di tentata rapina aggravata.

Il Commissariato di P.S. Mirandola, lo scorso mese di settembre, aveva avviato indagini a seguito di due tentate rapine subite, in momenti e luoghi diversi, da due ragazzi i quali, avendo pubblicato un annuncio su un sito internet per la vendita di telefoni cellulari, avevano preso contatto con proponente acquirente per incontrarsi ed effettuare la compravendita.

Nel corso di entrambi gli incontri, uno avvenuto a Concordia sulla Secchia e l’altro a Modena, il presunto acquirente, l’odierno indagato, era giunto all’appuntamento a bordo della medesima autovettura e, una volta fatto salire il giovane venditore all’interno della stessa, dopo essersi impossessato dello smartphone, estraeva una pistola che puntava al volto del ragazzo intimandogli di scendere dall’auto e di allontanarsi.

In entrambi i casi i ragazzi, con un gesto fulmineo, erano riusciti a riprendere il possesso del loro telefono cellulare dandosi alla fuga.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito delle indagini svolte dai poliziotti della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Mirandola che, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e a seguito delle positive individuazioni fotografiche operate dalle due giovani persone offese, sono giunti all’identificazione dell’indagato, acquisendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza.