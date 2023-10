Concluse le indagini per furto in abitazione a Mirandola

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato una cittadina rumena di 29 anni, residente a Bologna, per il reato di furto in abitazione e impiego di beni di provenienza illecita.

In particolare, il 12 ottobre scorso, il Commissariato di P.S. di Mirandola veniva informato circa un furto di alcuni monili di famiglia, tra cui una collanina d’oro dal grande valore affettivo, in una abitazione dove la donna era riuscita ad accedere mediante una scusa, per poi dileguarsi frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

A seguito di accurate indagini condotte dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. Mirandola – tramite appostamenti e riscontri – si riusciva a identificare la donna e a recuperare parte della refurtiva. La catenina d’oro, non più in possesso dell’indagata poiché già venduta presso un compro oro di Bologna, veniva recuperata ieri dagli investigatori e riconsegnata al legittimo proprietario.

Vagliata dalla Divisione Anticrimine la posizione della persona denunciata, la stessa è stata munita di Foglio di via obbligatorio.