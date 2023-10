Bimba cade dal primo piano della sua abitazione a Soliera, non sarebbe in pericolo di vita

E’ stata ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Modena, ma non sarebbe in pericolo di vita, la bambina di sei anni di origine tunisina che, stamane intorno alle 8:00 a Soliera, è caduta da una finestra di casa, al primo piano di un’abitazione di piazza Sassi. La piccola è rovinata a terra dopo un volo di circa 5 metri.

Allertati i soccorsi, la bambina è stata elitrasportata al Policlinico di Modena e ricoverata nel reparto di pediatria: gli accertamenti avrebbero evidenziato una lacerazione polmonare che necessita di essere costantemente monitorata. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri, sul posto insieme alla polizia Locale e ai soccorsi.