Spira mirabilis nella “Renana”: doppio concerto a Formigine e a San Possidonio

Si terrà giovedì 26 ottobre, alle ore 21 presso la Polisportiva formiginese (in via Caduti di Superga 2) il concerto di Spira mirabilis Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore op.97 “Renana”.

Affermano i musicisti: “Ritorniamo alla terza sinfonia di Robert Schumann che avevamo lasciato nel 2015 pieni di dubbi irrisolti e domande senza risposta: il respiro e la complessità dei capitoli di questo vero e proprio racconto sinfonico ci avevano a tratti sopraffatti. Oggi, ancora una volta, la sfida è quella di trovare la misura tra slancio emotivo appassionato, a tratti incontenibile, delicatezza espressiva, solennità sacra e leggerezza, senza lasciare da parte la lettura analitica necessaria ad orientarsi in questa grande partitura. Ci riavviciniamo a questo brano con l’aiuto di un grande direttore d’orchestra: Gustav Mahler! Il compositore boemo infatti realizzò una edizione di tutte le sinfonie di Schumann, ritoccandone l’orchestrazione in numerosissimi passaggi, scolpendone così i contorni e dandone una sua personale interpretazione; attraverso la lente di Mahler osserveremo nuovamente questa musica, e sarà questa nuova prospettiva a condurci nel fiume in piena delle idee e dei sentimenti di Schumann”.

Lo stesso concerto sarà replicato il 27 ottobre alle ore 19 a San Possidonio, presso il Palazzurro.

L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Formigine e di San Possidonio, dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord ed è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Modena.