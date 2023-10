Villa Emma. Ebrei a Nonantola – 1942-43: presentato il progetto del Luogo per la memoria

Davanti a Villa Emma. Ragazze e ragazzi ebrei a Nonantola – 1942-43 è il titolo del progetto in fase di realizzazione a Nonantola lungo la via Mavora, prospiciente il parco della residenza storica a Nonantola. L’opera si svilupperà su un piano, per una superficie utile di circa 650 metri quadri, e comprenderà anche un itinerario artistico che si svilupperà nei i luoghi del paese e del circondario che furono teatro di precise fasi della storia dei ragazzi ebrei salvati. Il cantiere dei lavori, inaugurato nella scorsa primavera, è stato commissionato da Fondazione Villa Emma, in convenzione con il Comune di Nonantola, e sostenuto da parte della Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, Fondazione di Modena e BPER Banca.

Il sito memoriale avrà caratteristiche polifunzionali e procederà attraverso un passaggio coperto, affiancato da un muro ottenuto con mattoni recuperati dai due casali presenti nell’area al tempo della vicenda, “testimoni” della vita quotidiana del gruppo di ragazzi arrivati in paese dopo una fuga attraverso l’Europa. Prevederà quindi uno spazio d’ingresso e accoglienza, che consentirà l’accesso al percorso espositivo, gli uffici della Fondazione, una sala conferenze ad uso della comunità e delle associazioni del territorio, una sezione-archivio e un laboratorio didattico permanente al servizio delle scuole.

Il progetto di allestimento, destinato alla rappresentazione dell’incontro tra la comunità locale e straniera, sviluppa un racconto che non si limita all’area espositiva, ma intende permeare la struttura nel suo complesso per mezzo di setti-parete, segni a pavimento, tecnologie di comunicazione digitale e varie forme di testimonianza. Alla dorsale centrale del percorso è affidata la narrazione dei giorni trascorsi dai ragazzi a Villa Emma e, più in generale, al loro rapporto con il territorio di Nonantola. Il progetto prevede, inoltre, una zona di approfondimento scandita da un serie di postazioni individuali, dove i visitatori possono consultare materiali e documenti integrativi.

L’area esterna, concepita come estensione dell’edificio, sarà popolata da setti verticali, panche e segni a terra che materializzano la rete di percorsi che animarono lo svolgersi della vicenda, prima e dopo la tappa nonantolana, evocando altri luoghi emblematici della storia, sia vicini che lontani.

L’itinerario artistico per i luoghi del paese, infine, sarà segnato da piccole sedie, simbolo di accoglienza e di ospitalità, realizzate in bronzo e collocate nelle vicinanze di alcuni punti chiave della vicenda, a sottolineare la forte relazione tra la scena memoriale principale, il centro storico del paese e i suoi immediati dintorni, che a loro volta rappresentano i poli attorno ai quali si organizzarono l’accoglienza, l’amicizia tra i perseguitati e gli abitanti del luogo, la salvezza finale del gruppo.