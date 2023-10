Una settimana di abilitazione per il personale S.A.P.R dei Vigili del fuoco

Dal 16 ottobre al 20 ottobre si è svolta la settimana di abilitazione del personale S.A.P.R (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Nucleo Emilia Romagna e del Nucleo Veneto dei Vigili del fuoco, con il sistema Lifeseeker, disposta dalla Direzione Centrale per l’Emergenza.

L’attività si è svolta presso il comando di Bologna con la partecipazione di 8 piloti dell’Emilia Romagna e 4 piloti del Veneto.

Il Lifeseeker, in dotazione al Corpo Nazionale, montato a bordo di un UAV (drone), consente di individuare un cellulare nelle ricerche persone, anche in assenza della normale copertura telefonica.

Al termine del processo di localizzazione il telefono viene individuato tramite la sua posizione geografica con un errore che può variare fra i 5 ed i 70 metri a seconda della morfologia dell’area di ricerca. Le coordinate vengono quindi comunicate agli esperti in topografia applicata al soccorso, presenti nell’UCL (Unità Comando Locale) che inviano le squadre di terra sulla posizione individuata dal sistema con la possibilità di individuare la persona dispersa.

Le attività sono state coordinate da istruttori professionali del Corpo Nazionale del Vigili del fuoco.