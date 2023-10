Reggio Emilia, Ifoa Management inaugura i nuovi locali al piano terra di Via Gianna Giglioli Valle

Stesso edificio di Ifoa, ma al piano terra. Ifoa Management si è trasferita al civico 21 di Via Gianna Giglioli Valle, nel quartiere Tondo, che ospita l’Ente dal 2013. È l’Agenzia per il lavoro di Ifoa, il braccio che opera per accompagnare le persone alla ricerca di occupazione e aiuta le aziende e la Pubblica Amministrazione a trovare le risorse di cui hanno bisogno.

Il prossimo 25 ottobre alle 12:30 brindisi e taglio del nastro per la sede reggiana dell’agenzia che scende così al piano strada, “spostamento che metaforicamente descriviamo proprio come ulteriore avvicinamento alle persone e alle imprese”, dichiara Barbara Bianchi, Responsabile Ifoa Management, che continua: “Questo spostamento e ampliamento ha un significato molto importante: la nostra attività è infatti cresciuta considerevolmente negli ultimi 3 anni. Il bilancio di Ifoa Management ha evidenziato nel 2022 un fatturato di oltre 1,2M euro, circa il 40% in più rispetto al 2020, che si aggiunge ai quasi 20M di euro di fatturato di Ifoa. Sempre più abbiamo bisogno di un contatto diretto e veloce con le persone. La dislocazione dei nuovi uffici ci ha permesso di ampliarci, ma anche di organizzare meglio gli spazi dedicati esclusivamente ai nostri utenti, che ogni giorno si rivolgono a noi sia per consulenze brevi che percorsi più lunghi e strutturati”, e conclude: “I servizi che offriamo alle imprese sono poi un altro cardine della nostra attività, ricerchiamo e selezioniamo infatti personale da inserire nelle diverse realtà del territorio, operando con una rete diffusa a livello nazionale”.

Ifoa Management nasce a Reggio Emilia nel 1997 dalla pluriennale esperienza del Centro di Formazione Ifoa sullo sviluppo delle risorse umane e sull’accompagnamento al lavoro di giovani e adulti. Realizza percorsi di orientamento, attestazione delle competenze, formazione e ricerca di opportunità lavorative, permettono agli utenti di crearsi nuove possibilità d’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l’avvio di un’attività autonoma.

La collaborazione maturata poi in diversi anni, con Enti Pubblici, Università, imprese della GD e aziende, garantisce competenza, rapidità ed efficienza, nell’attivazione di selezioni su grandi numeri, anche attraverso la modalità di gare e concorsi.

Ifoa Management si trova al Tondo Center, zona Nord della città, in un edificio che è tra i più moderni di Reggio Emilia, definibile come modello di “architettura sostenibile”. Il Tondo Center è stato infatti riqualificato pochi anni fa sotto la guida, tra gli altri, dell’Architetto Massimo Gianquitto. L’edificio è una delle tre strutture ad uso scolastico del territorio reggiano costruite e certificate al 100% secondo le recenti norme antisismiche.

Il Tondo Center, che è stato in passato sede di Aterballetto e della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Modena e Reggio, continua con Ifoa e ora con Ifoa Management al piano terra, il suo dialogo culturale e sociale con la città: un luogo della conoscenza aperto alla cittadinanza, dove ogni persona può accrescere le proprie competenze e dove il territorio e le imprese possono trovare consulenza e strumenti per l’innovazione e lo sviluppo dei propri progetti. In particolare, i locali che ospitano la nuova sede reggiana di Ifoa Management sono stati concepiti come uno spazio per operare nelle migliori condizioni di comfort sia per i dipendenti che per gli utenti. Un esempio sono i materiali fonoassorbenti di ultima generazione utilizzati per le postazioni, per il controsoffitto e altri elementi di arredo come le pareti vetrate.