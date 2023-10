Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi: “Reggio ai vertici in Italia sulla sostenibilità. Il lavoro di anni sta dando buoni frutti”

“Per il quarto anno consecutivo Reggio Emilia si colloca nelle prime 5 posizioni nella classifica di Legambiente. È la conferma di un processo di cambiamento in atto che, grazie al raggiungimento di importanti traguardi, sta rendendo strutturale un modello di sviluppo funzionale a far rientrare il territorio dentro i limiti della sostenibilità. Le eccellenze sulla gestione dei rifiuti, l’efficienza del servizi idrico, gli investimenti nella mobilità ciclabile e la transizione energetica hanno rafforzato il cambiamento culturale verso una città più attenta all’ambiente e competitiva, che rappresenta anche la principale sfida per il futuro della nostra comunità. La recente approvazione del Piano urbanistico generale traccia la cornice strategica anche sul medio e sul lungo termine.

Reggio, in questi anni, è progressivamente cambiata, accrescendo la sua sensibilità e la consapevolezza della necessità di continuare a spingere la transizione ecologica ed energetica. I cambiamenti culturali e l’evoluzione dei comportamenti collettivi sono sempre l’esito finale dei processi di trasformazione. In questi anni abbiamo progressivamente innovato il modello di sviluppo rendendo Reggio Emilia una comunità economica competitiva, dotata di servizi di qualità ma capace di affrontare con coraggio la sfida della sostenibilità come una delle più importanti sfide di cambiamento della contemporaneità”. Così Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia.