Due distributori di benzina presi di mira dai ladri durante la notte nel reggiano

Ladri in azione tra Cavriago e Montecchio Emilia questa notte: ad essere presi di mira, tra la mezzanotte e l’una probabilmente dagli stessi malviventi, due distributori di benzina. Il primo sopralluogo di furto poco dopo la mezzanotte al distributore di via Brodolini a Cavriago dove i malviventi, previa effrazione di una porta, accedevano nel box uffici del distributore di benzina asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, danaro contante per circa 700 euro.

Poco prima dell’una altro sopralluogo per un furto “fotocopia” presso il distributore di benzina di strada Barco a Montecchio Emilia. Anche qui i malviventi, dopo aver forzato una porta, accedevano nei locali uffici asportando, dai primi controlli in corso di esatto inventario, denaro contante per oltre 500 euro. I entrambi i casi i malviventi hanno cercato anche di forzare a colonnina self service senza riuscire ad asportarne il contenuto.