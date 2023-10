Cavriago: spray urticante in faccia ad un addetto del centro raccolta rifiuti. Denunciato

Fuori dal suo orario di lavoro si è trovato a transitare nel centro di raccolta dei rifiuti dove lavora, notando un uomo che cercava di scalcare la recinsione. Fermatosi per chiedere contezza della condotta allo sconosciuto, è stato attinto alla faccia da un getto di sostanza urticante che lo sconosciuto gli ha spruzzato. Per questi fatti i carabinieri della stazione di Cavriago, a cui la vittima si è rivolta, a conclusione delle indagini hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 42enne abitante a Reggio Emilia che dovrà rispondere di percosse.

L’origine dei fatti agli inizi dello scorso mese di luglio quando la vittima, un 51enne di Cavriago, si presentava ai Carabinieri del paese formalizzando la denuncia contro uno sconosciuto che, dopo una lite gli aveva spruzzato in faccia sostanza urticante al peperoncino utilizzando uno spray. Nel dettaglio la vittima alla guida della sua auto transitando in prossimità del centro raccolta rifiuti, dove lavora, a quell’ora chiuso, notava un uomo che all’interno di una struttura adiacente cercava di scavalcare la recinzione per accedere all’interno del centro raccolta. La vittima a questo punto si fermava raggiungendo lo sconosciuto che invitava a non accedere nella discarica, peraltro chiusa. A seguito di tale rimostranza lo sconosciuto si avvicinava alla vittima e utilizzando uno spray al peperoncino spruzzava in faccia al 51enne sostanza urticante per poi allontanarsi. La vittima, che non ricorreva alle cure mediche si presentava ai carabinieri di Cavriago dove formalizzava la relativa denuncia. Avviate le indagini i militari, grazie a concordi testimonianze, risalivano all’identità dell’aggressore a carico del quale acquisivano elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di percosse, per la cui ipotesi di reato veniva denunciato. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.