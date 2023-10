Al Teatro Duse di Bologna ‘Pagliacci’ con l’Orchestra Senzaspine

Debutta il 26 e 27 ottobre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna ‘Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo, nuova produzione lirica dell’Orchestra Senzaspine, realizzata in collaborazione con OperÆtruria e Associazione XXI secolo, per la regia di Giovanni Dispenza. Sul podio il M° Tommaso Ussardi.

Dramma in un prologo e due atti, ‘Pagliacci’ narra la tragica storia di gelosia e tradimento all’interno di una compagnia teatrale itinerante nel Sud Italia. Canio uccide la moglie Nedda e il suo amante durante una performance in scena, ma quando il pubblico capisce che non si tratta di finzione, fugge spaventato.

Info:051 231836 – biglietteria@teatroduse.it