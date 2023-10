A Campogalliano il party “Halloween in Villa” e “Movie night”

Sono due gli appuntamenti organizzati dal Centro Giovani Villa Bi di Campogalliano, in occasione della festa di Halloween 2023.

HALLOWEEN IN VILLA, cioè la festa in maschera, è in programma per martedì 31, dalle ore 17,30, presso la sala polivalente di VillaBi, in via Mattei 11, riservata a ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su (preferibilmente non accompagnati, raccomandano gli organizzatori). La festa prevede da subito welcoming e giochi, poi dalle 18,30 l’apertura della Escape Room e a seguire pizza, pignatta, premi ad estrazione e, dalle 21, tutti fuori ‘per una notte di paura’.

In previsione della festa però ci sarà anche, martedi 24 ottobre, MOVIE NIGHT, con il centro giovani che si trasforma in cinema con la proiezione di un film a tema, horror movie, che verrà comunicato sui social di Villa Bi. L’ingresso è gratuito per gli iscritti, ma è per iscriversi è sufficiente ritirare il modulo presso gli uffici e portarlo firmato.

Per informazioni: tel. 059.851008 oppure lavilla@comune.campogalliano.mo.it