4 incontri pubblici organizzati dal GAL Appennino Bolognese

Il GAL dell’Appennino Bolognese promuove quattro assemblee pubbliche sovracomunali per mettere a punto, con il contributo dei portatori d’interesse locale, cittadini, imprenditori e amministratori pubblici, le priorità di intervento e di spesa attraverso le quali candidarsi alla gestione dei fondi Leader europei per il periodo 2023-2027. Le assemblee si svolgeranno a Pianoro il 26 ottobre, a Vergato il 27 ottobre, a Borgo Tossignano il 30 ottobre e a Zola Predosa il 3 novembre.

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione dei GAL per il quadriennio 2023-27 un budget complessivo di 58 milioni di Euro che verrà ripartito tra quelli selezionati ed ammessi a conclusione dell’apposita istruttoria.

“Confidiamo di dare continuità anche nei prossimi quattro anni al lavoro svolto fin qui sul territorio dell’Appennino bolognese. – dichiara Tiberio Rabboni, Presidente del GAL – Con i fondi messi a disposizione dalla Regione negli ultimi anni abbiamo concesso contributi a fondo perduto a 244 piccole imprese agricole, 161 del commercio, dei servizi e dell’artigianato e a 18 soggetti pubblici locali ovvero Unioni di Comuni, Enti Parco e Consorzi di Bonifica. L’iniziativa GAL è stata ovunque apprezzata perché ha concretamente contribuito a contrastare l’ulteriore abbandono dei centri minori e dell’attività agricola, nonché a sostenere i progetti di riqualificazione dell’offerta turistica locale e tante piccole imprese”.

I soci pubblici e privati del GAL hanno approvato, nel corso di una recente assemblea generale, le linee guida della strategia con la quale candidarsi alla gestione dei fondi 2023-27. Queste linee guida, che vertono su due temi cruciali per l’Appennino bolognese quali i “sistemi di offerta socioculturale e turistico-ricreativa locale” e i “sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari”, verranno illustrate nel corso delle 4 assemblee sovracomunali e, con il contributo dei partecipanti, verificate, integrate, precisate o eventualmente emendate.

Le assemblee sovracomunali sono previste a Pianoro il giorno 26 ottobre ore 18 presso il Museo di Arti e Mestieri, via Gualando 2; a Vergato il 27 ottobre ore 18,30 presso l’Unione Appennino bolognese, via Berlinguer 301; a Borgo Tossignano il 30 ottobre ore 20,30 presso il Teatro Sala Polivalente, via Padre Luigi Zoffoli 1; a Zola Predosa il 3 novembre ore 18,30 presso la Sala Arengo del Municipio, Piazza della Repubblica 1.