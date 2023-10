Zocca, scivola durante una passeggiata in cerca di castagne: soccorsa da Vigili del fuoco e Saer

Durante una passeggiata con la famiglia al Parco Esploraria di Zocca in cerca di castagne, una signora di nazionalità ucraina, ultra 80enne, uscendo dai percorsi segnalati e caduta in un dirupo con un salto di una decina di metri. La squadra dei vigili del fuoco di Vignola accorsa sul posto, ha raggiunto la donna che pare abbia riportato la frattura del femore. Il personale dei vigili del fuoco ha condotto il recupero con tecniche SAF (speleo alpino fluviale) in collaborazione con il soccorso alpino Emilia Romagna. Grazie alla buona sinergia tra il personale intervenuto, la signora è stata recuperata e poi trasportata con elisoccorso 118 all’ospedale Maggiore di Bologna in codice due.