Piccolo dissesto su di un assaggio pedonale all’ospedale di Baggiovara

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un piccolo dissesto statico presso l’ospedale di Baggiovara, in particolare sul ponte del passaggio pedonale che porta dal parcheggio all’ingresso principale della struttura. Personale tecnico dei vigili del fuoco ha verificato l’accaduto e fino a lavori di ripristino dovranno essere utilizzati percorsi alternativi. L’azienda AUSL indicherà i percorsi con apposita cartellonistica, in particolare l’accesso per persone con difficoltà di deambulazione e sedie a rotelle avverrà dal pronto soccorso.