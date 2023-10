Castelfranco Emilia: trovato con oltre due chili di cocaina

Nella tarda serata di ieri, a Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale Tenenza hanno proceduto al controllo stradale di una persona, domiciliata in paese che, alla presenza dei

militari, assumeva un atteggiamento sospetto.

L’interessato veniva trovato in possesso di un’importante somma di denaro contante di cui

non giustificava il possesso, e di altro materiale dalla cui analisi gli operanti, sospettando

che lo stesso celasse cose illecite, decidevano di estendere il controllo alla sua abitazione,

che veniva così perquisita.

L’atto consentiva di rinvenire all’interno di un armadio oltre due chilogrammi di sostanza

stupefacente del tipo “cocaina”, un bilancino di precisione, materiale per il

confezionamento delle dosi, cose tali da poter dimostrare una fiorente attività di spaccio.

L’uomo veniva pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefacente e di conseguenza condotto in carcere a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria.