Carpi: donna ferita con una coltellata, non è grave

Una donna di 45 anni è rimasta ferita, colpita da un fendente alla gola. E’ successo questa mattina poco dopo le 8 in un appartamento di via Aguzzoli, a Fossoli di Carpi. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere stato il figlio 13enne a ferire la donna con una coltellata. Sulla dinamica e sui motivi di quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, sul posto assieme ai sanitari del 118 che, tramite elisoccorso, hanno trasportato la donna a Baggiovara in codice rosso. Sottoposta ad intervento chirurgico, le sue condizioni non sono apparse così gravi: la prognosi è di 20 giorni.