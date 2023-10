Val d’Enza: lavoro sommerso e sfruttamento, controlli dei carabinieri. Due aziende edili irregolari

I Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia – unitamente ai militari del Comando Provinciale CC di Reggio Emilia, in data 17 ottobre 2023 hanno eseguito nel territorio della provincia reggiana attività ispettiva finalizzata a prevenire e reprimere fenomeni di lavoro sommerso e sfruttamento nonché specifica attività volta alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro.

L’ attività in materia di lavoro ha riguardato nr.4 imprese nel settore dell’edilizia, durante la quale sono state individuate sia forme di impiego lavorative in nero o comunque irregolari, con l’impiego di un soggetto clandestino sul T.N., sia inadempienze in materia di salute e sicurezza per gravi e/o precarie condizioni di tutela dei lavoratori.

Nel corso dell’ispezione sono state sottoposte a controllo nr. 4 attività, di cui ben 2 irregolari di cui per 1 di esse è stato necessario adottare altrettanti provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per le violazioni che hanno riguardato la sfera penale.

Verificate le posizioni di 6 lavoratori dei quali 2 extra comunitari, di cui 1 è risultata sia priva di qualsivoglia comunicazione preventiva di instaurazione di rapporto di lavoro che irregolare sul territorio nazionale. In particolare sono state elevate complessivamente sanzioni per 15 mila Euro ed il deferimento in all’Autorità Giudiziaria di 2 persone.