Mirandola: utilizza carta di credito smarrita e fa acquisti per 5000 euro, 24enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Mirandola, a conclusione di attività d’indagine hanno individuato l’autore, 24enne, di numerosi acquisti effettuati in vari negozi della bassa modenese, per un importo complessivo di 5000 euro, utilizzando una carta di credito smarrita, di proprietà di una donna residente a Mirandola.

La denunciante, solo dopo aver ricevuto i vari “alert” dall’istituto di credito, ha denunciato ai Carabinieri lo smarrimento e l’indebito utilizzo della propria carta di credito.

Determinanti per l’individuazione del 24enne, sono state le immagini di videosorveglianza, installate nei pressi degli esercizi commerciali dove il giovane si è diretto per effettuare gli acquisti in argomento.

Il giovane è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.