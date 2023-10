Medio Oriente, imminente la riapertura del Valico Rafah

ROMA (ITALPRESS) – Il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, riaprirà questa mattina alle 10 ora locale, le 9 ora italiana. Lo ha annunciato l’ambasciata degli Stati Uniti in Israele. Si legge in un comunicato della sede diplomatica Usa: “Abbiamo ricevuto informazioni che il valico di Rafah aprirà oggi alle dieci, ora locale”. L’ambasciata ha aggiunto che “non abbiamo informazioni in che misura il valico di Rafah rimarrà aperto per l’attraversamento degli stranieri”. Per l’occasione, le squadre di soccorso egiziane si stanno preparando al valico di Rafah per portare 19 camion di medicinali e forniture urgenti nella Striscia di Gaza. Fonti della Mezzaluna Rossa egiziana hanno riferito che 19 camion vengono ora spostati in preparazione per la consegna alla Mezzaluna Rossa palestinese. Tra ieri e oggi, la Mezzaluna Rossa egiziana ha spostato 90 camion di cibo, forniture mediche e forniture urgenti da Al-Arish, in attesa dell’ordine di spostarsi sulla strada che porta al valico di Rafah. Sono aiuti forniti dall’Egitto, mentre altri sono arrivati da organizzazioni umanitarie internazionali e da paesi arabi e stranieri attraverso il porto di Al-Arish. Questi camion si sono uniti ad altri 106 camion che sono fermi per il quarto giorno consecutivo davanti al valico di Rafah.(ITALPRESS).

Foto: agenzia Fotogramma