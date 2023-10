Inaugurato a Campogalliano il nuovo campo da calcio in sintetico al centro sportivo “Lauro Bolelli”

Un nuovo campo da calcio con manto sintetico che permetterà di giocare in modo continuativo anche durante la stagione invernale. Ma uno spazio che verrà utilizzato anche per eventi, feste, manifestazioni varie.

È quello del centro sportivo ‘Lauro Bolelli’ a Campogalliano (Mo), completamente riqualificato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e inaugurato oggi insieme al presidente Stefano Bonaccini.

“Uno spazio come questo offre a tante persone, in particolare a tanti ragazzi e ragazze, una nuova possibilità di condividere una passione, mettersi alla prova, oltre che praticare attività sportiva e fisica”, afferma il presidente Bonaccini. “In questi anni, insieme ai Comuni abbiamo finanziato tantissime strutture, ristrutturate o costruite ex novo, grazie soprattutto al piano regionale sull’impiantistica sportiva che ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un investimento senza precedenti dedicato a luoghi spesso vitali per le comunità locali. Credo oggi si possa dire che non sbagliammo quando decidemmo di fare dello sport una leva fondamentale di crescita per le persone e di valorizzazione dei territori, puntando su quello di base così come sui grandi eventi internazionali. E ai tanti giovani atleti che sono qui oggi, voglio rivolgere il mio augurio: divertitivi, impegnatevi, date il meglio di voi, ma sempre con lealtà e nel rispetto dell’avversario. E già in questo modo sarete tutti, davvero, grandi campioni”, conclude il presidente della Regione.

Con lui, al varo del nuovo campo, la sindaca, Paola Guerzoni, il presidente della Polisportiva Campo, Filippo Serafini, la responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Daniela De Angelis. Insieme ai ragazzi e ai tecnici delle squadre di calcio giovanili.

Una grande festa insieme alla comunità campogallianese che ora ha a disposizione un impianto con tutti i requisiti per ospitare le gare ufficiali fino alla categoria Eccellenza, oltre che del settore giovanile, oltre che per le scuole.

E che potrà essere utilizzato durante tutto l’anno sia per ospitare allenamenti e partite, ma anche concerti, feste, manifestazioni. Un intervento realizzato con un’attenzione particolare agli aspetti di sostenibilità ambientale, per un costo complessivo di 570mila euro, cofinanziato dalla Regione con un contributo di 300mila euro: uno dei tre in provincia di Modena realizzati con il bando finanziato da fondi FSC nell’ambito della legge regionale 5 del 2018 per lo sviluppo integrato degli ambiti locali.

L’impegno della Regione per l’impiantistica sportiva

Campi da calcio, impianti, palazzetti più belli, sicuri, funzionali. È un piano senza precedenti quello promosso e sostenuto dalla Regione. Cuore dell’intervento il bando per l’impiantisca sportiva avviato già nella passata legislatura e in fase di avanzata realizzazione, grazie al quale in provincia di Modena sono stati finanziati 18 interventi per un contributo regionale di 6 milioni e 207 mila euro e un investimento complessivo di quasi 20 milioni e 276 mila euro, compresi i co-finanziamenti. Considerando anche i tre interventi sostenuti grazie alla legge 5 del 2018 i progetti finanziati nel Modenese salgono a 21 per un contributo complessivo della Regione di 7 milioni 100 mila euro che ha permesso di mobilitare investimenti per 21 milioni 600 mila euro.