I volontari di Fare Verde hanno ripulito il sovrappasso di via Giardini

Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre i volontari dell’associazione Fare Verde hanno pulito il sovrappasso pedonale sulla tangenziale Pablo Neruda a Modena all’altezza dell’incrocio con la via Giardini; scatole, bottiglie di vetro, cartoni, cartacce e un’infinità di mozziconi di sigarette sono state trovate e raccolte dal gruppo di volontari.

“Davvero tanta la soddisfazione di avere ripulito questa zona della nostra città, sempre troppo spesso sporca e piena di rifiuti. Negli ultimi anni l’amministrazione comunale si era completamente dimenticata di questo sovrappasso che era diventato una discarica a cielo aperto. Per questo Fare Verde, in nome del vero ecologismo, è voluto intervenire e ripulire il passaggio pedonale frequentato giornalmente da numerosi residenti e lavoratori che da anni si lamentavano delle condizioni in cui versava. Queste azioni volte alla salvaguardia del nostro ecosistema devono essere la nostra stella polare. È ora di #FARE” sono state le parole dei volontari al termine del pomeriggio di pulizia.