Soccorso anziano 82enne caduto in una zona impervia a Cerreto

Si sono concluse intono alla mezzanotte le operazioni di recupero di un signore di 82 anni caduto in in zona impervia in località Cerreto, tra lago Pranda e Cerreto Alpi. In soccorso dell’anziano, dalle 19:00 di ieri sera, i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, personale SAF dalla Centrale ed il Soccorso Alpino. L’uomo è stato trasportato con barella alpina fluviale fino all’ambulanza che ha provveduto a condurlo in ospedale.