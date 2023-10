Premio internazionale Daniele Po 2023, domani la cerimonia di consegna all’attivista curdo-iraniana Zayneb (Zinat) Bayazidi

Domani, sabato 21 ottobre alle 10.30 in Cappella Farnese, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Daniele Po 2023 a Zayneb (Zinat) Bayazidi, attivista curdo iraniana per i diritti umani.

Alla premiazione interverranno la vicesindaca Emily Clancy, Rita Monticelli, delegata del Sindaco per i Diritti umani e componente del Comitato Scientifico del Premio e Simona Lembi responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna.

Il comitato scientifico del Premio ha designato come vincitrice per l’anno 2023 Zayneb Zinal Bayazidi: curdo-iraniana, rifugiata in Europa, attivista del gruppo Mothers for Reconciliaton, organizzazione di madri che hanno perso i loro figli a causa di esecuzioni sommarie e conflitti armati in Iran, si è occupata di realizzare e diffondere materiale informativo sulle condizioni di vita delle donne e dei minori in Iran. Arrestata diverse volte per questo suo impegno, nel 2008 viene condannata e detenuta per quattro anni e mezzo. Rilasciata nel 2022 e riparata in Europa, continua il suo coraggioso impegno per la sensibilizzazione internazionale sulle violazioni dei diritti umani in Iran, con particolare attenzione alla condizione della comunità curda.

Anche per questa edizione, oltre alla cerimonia di premiazione, è stata organizzata una settimana di incontri ed eventi pubblici con Zayneb (Zinat) Bayazidi in città e nel territorio metropolitano, rivolti alle scuole e alla cittadinanza.

Martedì 24 ottobre alle 18.30, la vicesindaca Emily Clancy, la delegata per i Diritti umani e componente del Comitato scientifico del Premio Rita Monticelli e Simona Lembi, responsabile del Piano per L’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, dialogheranno con Zayneb (Zinat) Bayazidi in un secondo appuntamento, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che si terrà nel Convento di Santa Margherita in via Santa Margherita 12, con la partecipazione della giornalista Giuliana Sgrena, di Susanna Zaccaria, presidente Casa delle Donne e di Efisia Curreli, consigliera di Amministrazione Coop Alleanza 3.0.

Giovedì 26 ottobre alle 17, l’attivista Zayneb (Zinat) Bayazidi interverrà in Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, nell’auditorium biblioteca Le Scuole, via Marco Rizzoli, Pieve di Cento.

Il Premio Internazionale Daniele Po, promosso dall’associazione Le Case degli Angeli e coordinato dall’Associazione Strade, sostenuto dal Comune, dalla Città metropolitana di Bologna e dal Comune di Pieve di Cento, conferisce ogni anno un riconoscimento a personalità femminili che, a livello nazionale od internazionale, si siano particolarmente distinte nella difesa dei diritti umani.

Istituito nel 2007 per volontà di Nedda Alberghini e Fortunato Po, fondatori dell’associazione Onlus “Le Case degli Angeli di Daniele nel mondo” di Pieve di Cento (BO), per onorare la memoria del figlio Daniele, il Premio ha sempre avuto una forte ricaduta sociale e un alto valore educativo specialmente rivolto alle giovani generazioni.