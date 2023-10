Nuovo gestore per i cimiteri fioranesi

A partire dal 1° di ottobre 2023 l’affidamento dei Servizi Cimiteriali è passato ad un nuovo gestore, la Berlor General Contractor S.r.l., vincitore del rispettivo bando di gara e il nuovo contratto prevede alcune importanti innovazioni che avranno effetti nel corso delle prossime settimane.

Fin da subito, la ditta incaricata ha avviato la manutenzione del verde e la pulizia generale. Inoltre, adesso è garantita la presenza continua di personale che in modo alternato assicura la custodia in entrambi i cimiteri comunali.

Gli operatori presenti saranno un punto di riferimento per quel che riguarda sia la richiesta di informazioni che l’avanzamento di segnalazioni, con possibilità di denunciare guasti o malfunzionamenti delle lampade votive anche attraverso il numero dedicato al servizio 345/9425608, telefonicamente o tramite messaggistica WathsApp. Ad ogni modo, l’Ufficio Cimiteri presso il Municipio è sempre a disposizione degli utenti per qualsiasi necessità allo 0536/833489.

Quanto ai lavori di competenza comunale, gli uffici hanno individuato alcune criticità e iniziato già ad eseguire operazioni di manutenzione in entrambi i cimiteri. E per finire, nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 ottobre sarà realizzato il ponteggio presso la galleria del cimitero di Fiorano ad oggi chiusa per ragioni di sicurezza, il ché consentirà l’accesso – seppur parziale – in occasione della Commemorazione dei Defunti. I lavori di vera e propria ristrutturazione inizieranno a seguito di questa ricorrenza.