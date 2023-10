Martedì 24 ottobre un webinar Lapam Confartigianato per approfondire l’accesso al credito

Ottobre è il Mese dell’educazione finanziaria e Lapam Confartigianato ha deciso di informare gli imprenditori con un momento di approfondimento per facilitare loro l’accesso al credito e permettergli di conoscere meglio gli argomenti finanziari.

Il secondo dei quattro incontri si svolgerà martedì 24 ottobre, dalle 14.30 alle 16, e avrà come argomento di approfondimento “La finanza della piccola impresa”.

Relatori del webinar saranno Marco Damiani, consulente ed esperto in materia e Federico Cantelli, Responsabile Ufficio Credito e Finanza Agevolata Lapam Confartigianato.

L’evento è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.

Le aziende che parteciperanno avranno la possibilità di richiedere un’analisi della centrale rischi gratuita.

Gli altri appuntamenti online si svolgeranno martedì 31 ottobre e martedì 7 novembre e si focalizzeranno rispettivamente sui temi “Strumenti e agevolazioni per l’accesso al credito” e “Il rapporto con la banca”.