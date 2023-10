Due furti nella notte in danno di esercizi commerciali, a Correggio e a Reggio Emilia

Prima della mezzanotte, i carabinieri della stazione di Correggio, allertati dal titolare, sono intervenuti in via Pignedoli a Correggio per un sopralluogo di furto all’interno di un negozio di autoricambi. Nella notte ignoti ladri, dopo aver forzato un ingresso erano entrati nell’attività commerciale asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, circa 100 euro dal registratore della cassa, una batteria e alcuni attrezzi da lavoro.

Poco prima delle 4:00, invece, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, anche in questo caso allertati dal titolare che si avvedeva del furto, sono intervenuti via Emilia Ospizio nel capoluogo reggiano, curando un sopralluogo di furto all’interno di un Kebab King. I ladri, forzata la parete posteriore in legno del negozio, erano entrati nell’esercizio asportando circa 400 euro dal registratore della cassa.

Su entrambi gli episodi i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.