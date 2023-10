Anffas Mirandola: un nuovo armadio freezer per il laboratorio “La Frolleria”

Un nuovo armadio freezer destinato al laboratorio de La Frolleria è stato donato dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) ad Anffas Mirandola Aps/Ets, l’associazione locale che riunisce famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo. Fondata nel 2021, oggi Anffas conta 67 famiglie associate e 70 ragazzi con disabilità, di età compresa tra i 3 e i 55 anni ed è impegnata nella creazione di percorsi inclusivi. La sua mission è offrire una valida opportunità ricreativa, educativa e formativa a persone con disabilità, siano esse adolescenti, giovani o adulti.

Così nasce il progetto “La Frolleria”, un vero e proprio biscottificio che offre a 18 giovani adulti con disabilità l’opportunità di intraprendere un percorso professionale nel settore della produzione dolciaria. Ognuno di loro è impegnato personalmente nella gestione di tutte le fasi produttive per arrivare alla realizzazione finale, al suo confezionamento e infine alla vendita diretta dei biscotti. Il progetto mira a sperimentare le dinamiche di un ambiente lavorativo in un contesto protetto e tutelante potenziando l’autonomia dei ragazzi, la loro responsabilizzazione e realizzazione personale.

“A fronte della mission lungimirante e degli obiettivi ambiziosi, ma concreti su cui si fonda il Progetto, La Frolleria è stata oggetto di grande generosità da parte del territorio – ha commentato Marzia Manderioli, presidente Anffas Mirandola – Alla Fondazione BSGSP, in particolare, vanno i nostri ringraziamenti per aver donato un preziosissimo armadio freezer che è fondamentale per l’attività quotidiana dei ragazzi”.

“Progetti come La Frolleria hanno il duplice pregio di offrire un’opportunità formativa ai ragazzi dando al contempo sostegno alle rispettive famiglie – è intervenuto Claudio Rangoni Machiavelli, presidente Fondazione BSGSP durante la visita al laboratorio insieme al responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm Adelmo Lelli – Tante delle nostre iniziative si basano proprio sulla volontà di rendere la comunità più inclusiva e, grazie anche al supporto economico di Banco Bpm, continueremo a impegnarci sul territorio in questo percorso”.