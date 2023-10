Altre chiusure notturne sulla A13 e sulla Diramazione per Ravenna

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e giovedì 25 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la SP5 e la SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova. Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Po est”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, di percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, Via Marconi, SS16 adriatica, Via Santa Maria Maddalena, SR6 Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo verso Ravenna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, seguire la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via A. Gramsci, Via G. Pascoli Via Salara, la SP8 e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Bagnacavallo.