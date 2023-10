Ritorna a Correggio la “Camminata in rosa”

Correggio continua a “tingersi” di rosa, per il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno: sabato 21 ottobre ritorna l’atteso appuntamento con la “Camminata in rosa”, giunta alla ottava edizione, il cui ricavato delle iscrizioni sarà devoluto ad ANDOS: il ritrovo è fissato per le ore 14,30 in corso Mazzini, in zona orologio, con partenza alle ore 15,30 per una camminata non competitiva, aperta a tutti, con percorsi di 3 e 7 chilometri.

Per l’occasione la statua di Antonio Allegri in piazza San Quirino verrà illuminata di rosa.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di Podistica Correggio, con il sostegno di Ausl Correggio, associazione Senonaltro, Croce Rossa Correggio e UISP.