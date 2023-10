Reggio Emilia: autobus contro il muro di una casa, nessun ferito

Questa mattina, in via Beethoven a Reggio Emilia, un incidente stradale ha coinvolto un autobus Seta ed un furgoncino. Non ci sono stati feriti ma, nel tentativo di evitare l’impatto, l’autobus è finito contro il muro di una casa provocando la rottura di una tubazione del gas e uno strappo nei cavi dell’alimentazione elettrica. Sul posto, oltre a Vigili del fuoco e Polizia locale sono intervenute le squadre dei tecnici Enel e Iren.