Iren riceve il Premio Smau Innovazione 2023 per il servizio Iren4Planet che calcola l’impronta carbonica dei clienti

Il Gruppo Iren ha ricevuto il Premio Smau Innovazione 2023 per Iren4Planet, un nuovo servizio che permette ai clienti della multiutility di calcolare il proprio impatto ambientale, sulla base di consumi, abitudini e comportamenti di spesa, e di ricevere suggerimenti per ridurre la propria impronta di carbonio.

Il servizio è stato realizzato in partnership con la startup AWorld, individuata tramite il programma di corporate venture capital del Gruppo, Iren Up, e implementata nell’ambito delle attività di Iren Luce gas e servizi, denominazione commerciale di Iren Mercato, società del Gruppo Iren attiva nell’approvvigionamento e nella vendita di energia elettrica, gas e calore per teleriscaldamento, nonché di soluzioni per la smart home, la mobilità elettrica e l’efficientamento energetico.

Iren4Planet, attivo da agosto 2023 e fruibile attraverso la app IrenYou, è in grado di calcolare la carbon footprint degli utenti sulla base di alcune informazioni sulle abitudini di consumo, e di aggiornarla partendo dai dati di consumo e dalle azioni migliorative che questi mettono in pratica: il servizio, infatti, oltre a fornire informazioni su come migliorare la propria impronta di carbonio, permette al cliente iscritto di perfezionare i propri comportamenti e di accedere ad altri strumenti di riduzione del proprio impatto o di incentivazione dei comportamenti virtuosi.

Il premio assegnato a Iren, ritirato da Roberta Ponticelli, responsabile marketing, comunicazione e sviluppo prodotti di Iren Mercato, conferma l’efficacia delle strategie che il Gruppo attua nell’ambito dell’innovazione, con l’obiettivo di sviluppare modelli di business sempre più resilienti e sostenibili: nello specifico, Iren4Planet rappresenta un esempio virtuoso di Open Innovation, frutto di una collaborazione sistemica e positiva tra azienda ed ecosistema delle start-up, al servizio degli utenti e della transizione ecologica.