Infiltrazioni d’acqua alla Don Milani di Modena: domani la scuola sarà aperta

Sarà riaperta già domani mattina, venerdì 20 ottobre, la scuola primaria Don Milani, rimasta chiusa nella giornata di oggi a causa di un’infiltrazione d’acqua da una pensilina d’ingresso dovuta alla pioggia caduta nella notte.

L’infiltrazione ha causato un contenuto distacco di intonaco nella zona del corridoio in prossimità di uno degli ingressi e i Vigili del Fuoco, chiamati sul posto, hanno dichiarato la scuola temporaneamente inagibile.

È attualmente in corso l’intervento di ripristino da parte dell’azienda che ha in appalto le manutenzioni per il Comune di Modena e sono state effettuate le opportune verifiche anche all’impianto elettrico a cura dei tecnici comunali, oltre alla pulizia dei calcinacci e dell’acqua presente a terra. La sistemazione dell’intonaco avverrà in un secondo momento per consentire l’asciugatura del soffitto.