Il 23 ottobre i Pink Floyd Legend saranno per la prima volta a Bologna, al Teatro EuropAuditorium, accompagnati da coro e orchestra, con Atom Heart Mother Tour, il concerto evento che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data, ultima delle quali il 30 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano.

Il concerto, sold out non solo a Milano, ma anche allo Sferisterio di Macerata, al Parco della Musica di Roma, al Colosseo di Torino, al Verdi di Firenze, al Metropolitan di Catania, solo per citarne alcuni, riscuote un grande successo ovunque grazie alla realizzazione unica e speciale della celebre suite. Dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli a portare in tour la versione integrale di Atom Heart Mother seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin con il quale si sono esibiti alla Cavea del Parco della Musica di Roma di fronte a più di 3.000 spettatori.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: “Atom” è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock. Nelle quasi tre ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

info@teatroeuropa.it – 051.372540