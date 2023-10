Domenica 22 ottobre a San Felice sul Panaro la sagra della frittella

Domenica 22 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la sagra della frittella da passeggio, in occasione della festa del patrono del paese San Felice, che si celebra martedì 24 ottobre.

Dalle 11 frittelle e birre artigianali e per tutto il giorno sbaracco dei commercianti. Alle 11.30, in piazza Castello, santa messa animata dal coro. Nel corso della giornata frittella d’autore nella zona del Teatro Comunale e pesca di beneficenza in via Mazzini. Poi intrattenimento, disco party con drinks, music, dance.

Organizza la Pro Loco con la collaborazione delle Botteghe di San Felice e il patrocinio del Comune. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 29 ottobre 2023.