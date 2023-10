Comune di Reggio e Unimore lanciano un questionario per delineare le motivazioni dello sfitto in città

Il Comune di Reggio Emilia e l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia hanno deciso di condurre uno studio sulla condizione abitativa in città, con particolare attenzione dedicata al tema del mercato dell’affitto. La volontà è di approfondire in particolare le esigenze e le prospettive di chi è proprietario di immobili residenziali e i bisogni di chi cerca un alloggio in affitto. L’approfondimento aiuterà, nelle intenzioni dei proponenti, a impostare le future politiche abitative del Comune in materia di affitti residenziali, per favorire un migliore incontro tra domanda e offerta. I dati raccolti saranno trattati in forma anonima, in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

“Promuoviamo un questionario per una ricerca scientifica al fine capire in maniera puntuale le esigenze e i problemi di chi cerca casa o di chi ne ha una vuota, ma decide di non affittarla – spiega l’assessore alla Casa, Lanfranco de Franco – Dai dati in nostro possesso, questi alloggi vuoti sarebbero almeno 3.000 e rimetterli a disposizione sarebbe un grande aiuto per il mercato dell’affitto in città, anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna con il ‘Patto per la Casa’, che prevede risorse anche per i proprietari. Per la riuscita del progetto è fondamentale la collaborazione di cittadini e associazioni interessate ai temi della casa. Nel caso siate proprietari di un alloggio locato o che per diversi motivi risulta attualmente sfitto o nel caso stiate cercando un alloggio da affittare, vi chiediamo di dedicare 10 minuti del vostro tempo alla compilazione del questionario anche per aiutarci in futuro a trovare soluzioni per la vostra situazione. Ringraziamo il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore per la grande collaborazione in questa ricerca”.

Matteo Rinaldini, professore associato del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dichiara che “la ricerca sulla condizione abitativa a Reggio Emilia si inserisce in un più ampio programma di ricerca su welfare e sostenibilità portato avanti dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE) e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’inchiesta sulla situazione degli affitti, in particolare, rappresenta un’azione di conoscenza importante di un problema senza dubbio avvertito nella città di Reggio Emilia, ma che riguarda anche molte altre città del nostro Paese. Tengo a sottolineare che l’inchiesta sul territorio reggiano è coordinata dal DCE e portata avanti da un team di ricercatori di Unimore, che, nel rispetto di precisi principi e criteri metodologici delle scienze sociali, si è costantemente confrontato fin dalla fase di progettazione con il Comune di Reggio Emilia e con le realtà che si occupano a vario titolo della tematica degli affitti nel territorio reggiano. Il percorso di condivisione e partecipazione che caratterizza la ricerca sulla condizione abitativa si inserisce in una più generale strategia di produzione di conoscenza come bene, comunque per governare i processi sociali, in cui l’Università pubblica ambisce a un contributo e un ruolo sostanziale”.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che hanno collaborato alla stesura del questionario e alla sua diffusione sono: Acer Reggio Emilia, Asppi, Assocasa, Caritas, Città Migrante, Confabitare, Confedilizia, Fiaip, Fondazione Mondoinsieme, Iren, Sicet Cisl, Sunia Cgil, Uniat Uil, Unioni Inquilini, Uppi.