Carpi: modifiche temporanee alla viabilità in diverse zone per lavori stradali

L’Amministrazione comunale informa che sono iniziati o stanno per iniziare, in diverse zone della città, lavori stradali per interventi di vari soggetti (AIMAG SpA sull’acquedotto, Consorzio Bonifica, ditte MIRA srl per posa cavi elettrici, SIELTE SpA e SIRTI SpA per posa di fibra ottica): tali lavori comportano modifiche temporanee alla viabilità, per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei cantieri delle società richiedenti.

Qui di seguito si pubblica l’elenco delle vie interessate, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

POSA FIBRA OTTICA

(ditta SIELTE SpA)

Vie Wiligelmo, Fratelli Cervi, Marx, Lenin, Polo Interna, Santi, Caboto, Boccalini, Forti, Giovanni XXIII e Messori fino al 22 Ottobre dalle 8 alle 18 (ordinanza n. 605/2023);

vie Guaitoli, Costa e Fontana, dal 23 al 31 Ottobre, dalle 8 alle 18 (ordinanza n. 656/2023);

vie Roosevelt (da intersezione con via Tre Ponti a intersezione con via della Costituzione), S.P. 468 Motta (da intersezione con via della Costituzione a fine centro abitato San Marino, verso Nord) e Sogari, fino al 14 Novembre dalle 8 alle 18 (ordinanza n. 644/2023);

(ditta SIRTI SpA)

Vie Moro e Lenin, fino al 23 Ottobre dalle 8 alle 18 (ordinanza n. 658/2023).

POSA CAVI ELETTRICI SOTTERRANEI

(ditta MIRA srl)

vie Cremaschi, Po, Reno e Luna, fino al 31 ottobre dalle 8 alle 18 (ordinanza n. 622/2023).

LAVORI CONSORZIO BONIFICA

su canale Ganaceto

via Argine Panzano, fra le vie Bella Rosa e Baccarani, fino al 27 Ottobre, dalle 07:30 alle 17:30 (ordinanza n. 648/2023).

LAVORI AIMAG

su acquedotto

via Tre Ponti all’intersezione con via Corbolani, dal 24 Ottobre al 7 Novembre (ordinanza n. 673/2023);

via Caliumi ultimo tratto, dal 25 Ottobre al 7 Novembre – il lavoro verra’ svolto in un giorno (ordinanza n. 674/2023).

Ordinanze integrali a questo indirizzo: https://www.comune.carpi.mo.it/modifiche-temporanee-della-viabilita