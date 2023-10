Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna, sulla A1 e sulla A13

Sulla Tangenziale di Bologna, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo sono state annullate le chiusura degli svincoli 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e 11 Bis “Castenaso”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 ottobre.

E’ stata annullata anche la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e dello svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 ottobre.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano, prevista dalle 22:00 di questa sera giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 19 ottobre. Sarà regolarmente aperta anche l’entrata della stazione di Sasso Marconi nord e aperta anche l’area di servizio Cantagallo est, situata nel suddetto tratto.

Resta confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto e della stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Bologna, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 ottobre.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Cantagallo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, sarà possibile rientrare in autostrada attraverso le seguenti stazioni:

da Firenze verso ancona, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi è diretto verso Padova, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi è diretto verso Milano, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio; in ulteriore alternativa si potrà entrare alla stazione di Bologna Panigale , sulla A14.

******

Mentre sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 ottobre,

Di conseguenza, saranno aperti gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio e lo svincolo che dalla A14, con provenienza A1 Milano-Napoli, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.